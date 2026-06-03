Il diritto a restare nel proprio Paese? Per Schlein vale solo per gli italiani

Schlein ha dichiarato che il diritto di rimanere nel proprio paese si applica esclusivamente agli italiani. Ha aggiunto che il Paese non è ancora adatto ai giovani e che bisogna lavorare per cambiare questa condizione, rendendolo più accessibile anche alle nuove generazioni. La posizione è stata espressa in un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sulle misure o le politiche proposte. La dichiarazione si inserisce nel quadro di un discorso più ampio sulle politiche giovanili e sull’immigrazione.

"Questo non è ancora un Paese per giovani e il nostro sforzo deve renderlo un Paese per giovani e non solo". Ne è convinta la segretaria del Pd Elly Schlein che questa mattina, presso la sede del partito, ha presentato una proposta di legge sul 'diritto a restare'. Si tratta di una pdl che prevede un aumento di 200 euro in busta paga per tre anni rivolto agli under 35 e altre misure come le agevolazioni per le imprese che concedono lo smart working e aiuti finanziari di vario tipo per contrastare il caro affitti e per acquistare la casa. E ancora:borse di studio per dottorati al Sud; credito di imposta per lavoro agile nelle aree interne; piano assunzioni personale nei comuni piccoli delle aree interne; Tpi gratis per studenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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PD presenta pdl per diritto a restare dei giovani. Schlein: Partire non dev'essere costrizione

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