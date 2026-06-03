Pd nel panico siamo in ritardo | Elly Schlein sempre più all' angolo

Il M5S ha respinto la proposta di una patrimoniale sui miliardari avanzata da Elly Schlein, leader del Pd. La posizione del partito alleato si è manifestata con un commento che definisce la proposta come un primo stop. La discussione sulla misura fiscale continua a creare divisioni all’interno della coalizione di governo, con il Pd che si trova in difficoltà nel sostenere l’iniziativa. La proposta di Schlein aveva suscitato reazioni contrastanti tra i vari partiti coinvolti.

Il primo stop alla «patrimoniale sui miliardari e sui grandi patrimoni», proposta domenica da Elly Schlein, arriva dal principale alleato della coalizione, il M5S. A recapitare il messaggio, forte e chiaro, è stata ieri Vittoria Baldino, deputata e vicepresidente del Movimento 5 Stelle, intervenendo a Ping Pong, su Radio 2. La patrimoniale potrebbe essere inclusa nel programma del centrosinistra?, le hanno chiesto. Risposta: «No, non c’è. Noi stiamo scrivendo un programma insieme ai cittadini, con Nova, e ci sono tantissime proposte e tantissime idee, anche come redistribuire le ricchezze. Bisogna dare respiro alle imprese che in questo momento stanno soffrendo e alle famiglie che stanno soffrendo». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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