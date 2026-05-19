Stasera torna su Rete 4 il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer. La puntata di questa sera, martedì 19 maggio, prevede la presenza di Elly Schlein. Il talk, noto come È Sempre Cartabianca, va in onda ogni settimana durante la prima serata. La conduttrice riprende il suo ruolo dopo alcune settimane e si prepara a discutere di temi di attualità con gli ospiti in studio. L’appuntamento rappresenta una delle tappe settimanali di approfondimento dell’emittente.

Bianca Berlinguer torna questa sera, martedì 19 maggio, con un nuovo appuntamento di È Sempre Cartabianca, il talk di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 19 maggio 2026. Al centro della puntata, un’intervista di Bianca Berlinguer alla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. Nel corso della serata, ampio spazio anche alle ultime novità e al dibattito politico in merito alla strage di sabato scorso a Modena, dove Salim El Koudri, arrestato con l’accusa di strage e lesioni aggravate, si è sarebbe lanciato in auto, a folle velocità, contro i passanti. E ancora, il caso Garlasco: la difesa di Andrea Sempio è al lavoro su perizie e consulenze tecniche per spiegare il contenuto degli audio dei soliloqui. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Elly Schlein stasera a È Sempre Cartabianca

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