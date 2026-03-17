Stasera su Rete 4 va in onda un nuovo episodio di È Sempre Cartabianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer. Come di consueto, la trasmissione va in onda in prima serata e affronta temi di attualità e approfondimento. Questa settimana, tra gli ospiti, è prevista la partecipazione di Elly Schlein, pronta a intervenire durante la puntata.

Come ogni martedì, Rete 4 si accende in prima serata con un nuovo appuntamento di È Sempre Cartabianca, il talk show di Bianca Berlinguer dedicato all’approfondimento e all’attualità. Anticipazioni e ospiti del 17 marzo 2026. Nel corso della puntata, ampio spazio sarà dedicato alle conseguenze economiche della situazione in Medio Oriente, con l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran: gli aumenti dei prezzi del petrolio e del gas stanno avendo grandissime ripercussioni su diesel e benzina, con conseguenti difficoltà per le famiglie italiane. Nel frattempo, si avvicina il voto per il referendum sulla giustizia, con i leader della maggioranza e dell’opposizione che scendono in campo e si preparano al rush finale. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Elly Schlein a È Sempre Cartabianca

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