Il nuovo leader del partito ha dichiarato che le accuse rivolte sono ingiustificate e che la sua autonomia è evidente. Fin dall'inizio, si è saputo che la competizione sarebbe stata schiacciante, con tutti i rappresentanti eletti, tra sindaci e amministratori, schierati compatto. La vittoria è arrivata senza sorprese, confermando la compattezza del gruppo e la fiducia nelle scelte del nuovo rappresentante.

Che non ci sarebbe stata partita, era chiaro fin dall’inizio. Lo schieramento di tutti - proprio tutti - gli eletti, sindaci, amministratori ecc. a sostegno di Nico Bartalini, rendeva di fatto impossibile la corsa alla segreteria provincia di Giacomo Bassi. Che infatti ha provato a sfilarsi, non trovando però un accordo con chi poi quel congresso lo ha stravinto. E ora è al lavoro per presentare la propria squadra. Segretario Bartalini, cosa porta a casa, oltre alla vittoria, da questo congresso? "Una grande voglia di partecipare, per dare un contributo a quel progetto che da subito abbiamo chiamato collettivo". Nei contenuti cosa è emerso? "L’esigenza di lavorare a un nuovo modello di sviluppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pd, inizia l’era Bartalini: "Accuse ingiustificate, la mia autonomia è chiara"

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