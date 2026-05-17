È iniziato il congresso del Partito Democratico con la sfida tra i due candidati, Bartalini e Bassi. I due hanno già discusso in passato, e i dibattiti si sono concentrati su temi tradizionali. Dopo un primo fallimento tra i candidati, sono stati fatti alcuni tentativi di riavvicinamento, ma ancora non si sono trovate soluzioni condivise. La sessione si svolge davanti a un pubblico di iscritti e rappresentanti del partito, con interventi e confronti pubblici.

di Orlando Pacchiani Dopo il fallimento dell’incontro tra i due candidati e i successivi tentativi di non arrivare al congresso (in sostanza Bassi era pronto a fare un passo indietro, proposta respinta), sono arrivate le dichiarazioni a SienaTv di Nico Bartalini, che così ha motivato quel rifiuto: "Si parlava di unitarietà ma siamo arrivati alla richiesta di posti, della vicesegreteria. L’oggetto della discussione è stato questo invece di confrontarsi sui temi, ma non siamo qui per parlare di posti e nomine. Temo fosse un metodo piuttosto vecchio per cercare di condizionare un percorso". Apriti cielo. Bassi non ha gradito: "Una caduta di stile che mi ha dato noia, respingo al mittente ogni accusa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Partito il congresso Pd. Sfida Bartalini-Bassi tra vecchi dibattiti e nuove accuse

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