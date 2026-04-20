congresso pd mozioni in campo verso la sfida a due bassi bartalini

Al Congresso del Partito Democratico si stanno definendo le mozioni in corsa, con due candidati principali che si preparano alla sfida diretta. Si parla di un tentativo di trovare un accordo che possa unificare le diverse posizioni, anche se la possibilità di una divisione resta concreta. Le discussioni tra i rappresentanti sembrano proseguire con l’obiettivo di arrivare a una soluzione condivisa prima delle votazioni.

Si dice che i pontieri stiano lavorando per cercare una soluzione unitaria, ipotesi tutt’altro che remota a quanto pare. Ma la realtà, a tre giorni dalla chiusura della raccolta firme per le candidature alla segreteria Pd, restringe sempre più i tempi per quello che a oggi si prefigura come un duello a due: oggi pomeriggio, al circolo dei Due Ponti, Giacomo Bassi presenterà il proprio documento programmatico. Domani, a Fontebecci, appuntamento con “Illuminare tutto“, l’iniziativa di Nico Bartalini. Se il gioco degli apprezzamenti sui social ha almeno il senso di dare un’indicazione, è già chiaro ’chi sta con chi’. E con Bartalini stanno anche alcuni (molti) di quei sindaci, diretto interessato in testa, che avevano pensato alla proposta di Fabrizio Nepi, in realtà mai entrato veramente nella partita delle candidature.🔗 Leggi su Lanazione.it

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