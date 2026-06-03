Pax Dantis | due accademici celebrano la filosofia della pace a Mulazzo

Notizia in breve

Due accademici sono stati premiati per il loro contributo alla filosofia della pace durante un evento a Mulazzo. La cerimonia ha riconosciuto il loro impegno nel promuovere valori di armonia e dialogo. La discussione ha anche toccato l’influenza dello Spirito Francescano sulla visione di Dante, evidenziando il legame tra spiritualità e pensiero pacifista. L’incontro ha coinvolto studiosi e pubblico interessato ai temi della pace e della filosofia religiosa.