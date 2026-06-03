Pax Dantis | due accademici celebrano la filosofia della pace a Mulazzo
Due accademici sono stati premiati per il loro contributo alla filosofia della pace durante un evento a Mulazzo. La cerimonia ha riconosciuto il loro impegno nel promuovere valori di armonia e dialogo. La discussione ha anche toccato l’influenza dello Spirito Francescano sulla visione di Dante, evidenziando il legame tra spiritualità e pensiero pacifista. L’incontro ha coinvolto studiosi e pubblico interessato ai temi della pace e della filosofia religiosa.
Chi sono i due accademici premiati per la filosofia della pace?. Come può lo Spirito Francescano influenzare la visione di Dante?. Quale legame storico unisce San Francesco alla Lunigiana?. Cosa rappresenta la Hyper Crucis premiata da Papa Francesco?.? In Breve Convegno nazionale Io dico seguitando tenutosi sabato 23 maggio presso Museo Casa di Dante.. Egidio Banti ipotizza passaggio di San Francesco in Lunigiana citando presenze a Sarzana.. Mirco Manuguerra collega lo Spirito Francescano alla Pace di Castelnuovo del 1306.. Alessandro Raffi presenta ricerca sulla Rocca della Mente basata sul pensiero di Proclo.. Il Premio Pax Dantis celebra la filosofia della pace tra i vicoli di Mulazzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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