Global Sumud Flotilla e Pax Christi alla marcia per la pace Emmaus-Amendola

Una marcia per la pace si è svolta oggi tra l’aeroporto militare e la Comunità Emmaus, con la partecipazione di giovani, lavoratori, studenti e famiglie. Circa dieci chilometri di cammino sono stati percorsi lungo il percorso, con l’obiettivo di promuovere il disarmo. Alla marcia hanno preso parte anche rappresentanti di Global Sumud Flotilla e Pax Christi.

Giovani, lavoratori, studenti e famiglie si rimettono in cammino lungo i circa 10 chilometri che separano l’aeroporto militare dalla Comunità Emmaus, per scegliere ancora una volta la via del disarmo.Domenica 10 maggio, a partire dalle 8,30, torna la Marcia per la pace Emmaus-Amendola, promossa.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Pax Christi Bergamo: la pace non si costruisce con la forza Apprensione per Simone Zambrin dopo il blocco israeliano alla Global Sumud FlotillaVengono seguiti con preoccupazione anche da Verona gli sviluppi del blitz condotto dalla marina militare israeliana contro la Global Sumud Flotilla,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Global Sumud Flotilla, riunione a Palazzo Chigi; Israele intercetta la Flotilla, attivisti verso sbarco in Grecia; La Global Sumud Flotilla intercettata in acque internazionali; Il legal team fa esposto sugli abusi sulla Global Sumud Flotilla. I legali della Global Sumud Flotilla hanno depositato un ricorso contro l’Italia alla Corte europea dei diritti dell’uomoGli avvocati della Global Sumud Flotilla hanno depositato un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) contro lo Stato italiano. L’accusa è di non aver adeguatamente tutelato due attivis ... ilpost.it Global Sumud Flotilla, rientrato a Roma La Piccirella. L'attivista: 'Noi continuiamo, ci stiamo riorganizzando'Il militante fermato dopo il blocco, in acque internazionali, a sud di Creta, tra il 29 e il 30 aprile, delle imbarcazioni dirette a Gaza operato delle forze navali israeliane (ANSA) ... ansa.it Corriere della Sera. . L’attivista barese della Global Sumud Flotilla,Tony La Piccirella, fermato nei giorni scorsi dopo l’abbordaggio delle imbarcazioni al largo di Creta è atterrato a Fiumicino con un volo proveniente da Atene. Dopo avere abbracciato i suoi cari facebook Global Sumud Flotilla, rientrato a Roma Tony La Piccirella. L'attivista: "Noi continuiamo, ci stiamo riorganizzando. È stato un rapimento praticamente in acque europee". Ong: "Il fermo degli attivisti Flotilla in Israele prolungato di due giorni" x.com