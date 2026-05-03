Global Sumud Flotilla e Pax Christi alla marcia per la pace Emmaus-Amendola

Da foggiatoday.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una marcia per la pace si è svolta oggi tra l’aeroporto militare e la Comunità Emmaus, con la partecipazione di giovani, lavoratori, studenti e famiglie. Circa dieci chilometri di cammino sono stati percorsi lungo il percorso, con l’obiettivo di promuovere il disarmo. Alla marcia hanno preso parte anche rappresentanti di Global Sumud Flotilla e Pax Christi.

Giovani, lavoratori, studenti e famiglie si rimettono in cammino lungo i circa 10 chilometri che separano l’aeroporto militare dalla Comunità Emmaus, per scegliere ancora una volta la via del disarmo.Domenica 10 maggio, a partire dalle 8,30, torna la Marcia per la pace Emmaus-Amendola, promossa.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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