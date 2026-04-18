La leghista Matone | Brucerei la bandiera della pace Don Sacco Pax Christi | Non si permetta d’insultare un simbolo

Durante una trasmissione radiofonica, una deputata della Lega ha affermato che avrebbe bruciato le bandiere della pace, suscitando reazioni di sdegno da parte di un rappresentante di Pax Christi, che ha chiesto di non insultare i simboli. Le dichiarazioni sono state riportate dalla trasmissione radiofonica e hanno attirato l’attenzione sui commenti della politica e sulle risposte da parte di un’associazione pacifista.

Le bandiere della pace? “Io le brucerei”. Hanno alzato un polverone le parole pronunciate dalla deputata della Lega, Simonetta Matone, a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1. Annunciando la partecipazione al corteo organizzato dal suo partito a Milano, Matone ha detto: “Andrò alla manifestazione della Lega pacificamente ma senza bandiera della pace, quelle bandiere io le brucerei perché sono servite a fare tutt’altro”. Parole che hanno trovato una ferma risposta da parte di don Renato Sacco, già coordinatore di Pax Christi e attuale consigliere nazionale: “Guardi a casa sua, che forse è anche meglio”, ha replicato ricordando l’uso del rosario in “netto contrasto col messaggio evangelico” che ha fatto in diverse occasioni il segretario del Carroccio Matteo Salvini.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La leghista Matone: “Brucerei la bandiera della pace”. Don Sacco (Pax Christi): “Non si permetta d’insultare un simbolo” Notizie correlate Leggi anche: Pax Christi Bergamo: la pace non si costruisce con la forza Simonetta Matone fa impazzire la sinistra: "Le bandiere della pace le brucerei, a cosa sono servite""Andrò alla manifestazione della Lega, pacificamente, ma senza bandiera della pace, quelle bandiere io le brucerei".