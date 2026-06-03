Pauroso schianto tra auto e moto in via Depretis | 23enne gravissimo in Rianimazione

Un incidente tra auto e moto si è verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 giugno all’incrocio tra via Bonomi e via Depretis, nella zona della Crocetta a Parma. Un ragazzo di 23 anni è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in rianimazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi. Le condizioni del giovane sono risultate critiche.

Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 giugno all'incrocio tra via Bonomi e via Agostino Depretis, nella zona della Crocetta a Parma. Si è trattato di uno schianto tra un'auto e una moto. Il giovane che stava guidando il mezzo a due ruote è stato sbalzato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Milano, incidente moto-auto in piazza Prealpi: 19enne morto in ospedale

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