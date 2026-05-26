Pauroso schianto tra una moto e un furgone | 23enne grave in elisoccorso al Maggiore di Parma
Un incidente tra una moto e un furgone si è verificato alle 12 di martedì sulla strada provinciale 28 in provincia di Reggio Emilia. Un motociclista di 23 anni è rimasto gravemente ferito e trasportato in elicottero all’Ospedale Maggiore di Parma. Le cause dello scontro sono ancora da chiarire, e sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.
E' ricoverato all'Ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni di salute il giovane motociclista di 23 anni, coinvolto in un incidente stradale, avvenuto alle ore 12 di martedì 26 maggio lungo la strada provinciale 28, nel comune di Cavriago, in provincia di Reggio Emilia. Sul posto è arrivato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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