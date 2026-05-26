Pauroso schianto tra una moto e un furgone | 23enne grave in elisoccorso al Maggiore di Parma

Notizia in breve

Un incidente tra una moto e un furgone si è verificato alle 12 di martedì sulla strada provinciale 28 in provincia di Reggio Emilia. Un motociclista di 23 anni è rimasto gravemente ferito e trasportato in elicottero all’Ospedale Maggiore di Parma. Le cause dello scontro sono ancora da chiarire, e sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.