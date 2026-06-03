Pauroso schianto tra auto e moto in via De Pretis | 23enne gravissimo in Rianimazione

Un incidente tra auto e moto si è verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì in via De Pretis, all'incrocio con via Bonomi, nella zona della Crocetta a Parma. Un giovane di 23 anni è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in rianimazione. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza e avviato le indagini per chiarire le cause dello scontro.

Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 giugno all'incrocio tra via Bonomi e via Agostino De Pretis, nella zona della Crocetta a Parma. Si è trattato di uno schianto tra un'auto e una moto. Il giovane che stava guidando il mezzo a due ruote è stato sbalzato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Milano, schianto taxi-moto in viale Mugello: morti due giovani

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