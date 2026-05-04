Schianto tra auto e scooter in via Burla 26enne sbalzato per metri | è gravissimo in Rianimazione

Nella serata di domenica 3 maggio, lungo via Burla a Parma, si è verificato un incidente stradale tra un'auto e uno scooter. Un uomo di 26 anni è stato sbalzato dall’incidente e trasportato in condizioni gravissime in Rianimazione. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dello scontro, che ha provocato l’intervento immediato dei soccorritori sul luogo dell’incidente.

Gravissimo incidente stradale nella serata di domenica 3 maggio lungo via Burla a Parma. Per cause in corso di accertamento un'auto e uno scooter si sono scontrati. Ad avere la peggio il conducente dello scooter, un giovane di 26 anni, che è stato sbalzato per alcuni metri sull'asfalto. L'allarme.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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