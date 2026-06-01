Notte sull’Aserei un progetto per valorizzare il patrimonio naturale e umano in Appennino

Durante la notte, l’area dell’Aserei è stata teatro di un progetto dedicato alla valorizzazione del patrimonio naturale e umano dell’Appennino. L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione La Cura del Bosco, che organizza esperienze immersive nella natura con l’obiettivo di favorire il benessere e la consapevolezza dei partecipanti. Il progetto si ispira a una poesia di Pino Ballerini, autodidatta nel campo dell’arte.

Il progetto Notte sull’Aserei, ispirato a una poesia di Pino Ballerini, autodidatta nel campo dell’arte, nasce dall’iniziativa dell’Associazione La Cura del Bosco impegnata nella promozione di esperienze immersive nella natura, capaci di generare benessere, consapevolezza e connessione con il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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