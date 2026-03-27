Dopo giorni di maltempo, il cielo si schiarisce e si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Per il 28 marzo, le previsioni indicano una giornata caratterizzata da sole, con temperature massime in rialzo e venti deboli o moderati. Nel frattempo, sull’appennino sono stati registrati oltre 50 centimetri di neve, evidenziando le recenti variazioni climatiche della zona.

"Il 28 marzo, domani, è previsto un miglioramento della situazione meteo: prevista una giornata soleggiata con temperature massime in aumento e ventilazione debole o temporaneamente moderata. Temperature in aumento anche domenica 29 marzo ma con cielo nuvoloso": sono queste le ultime previsioni di Umbria Meteo dopo 48 ore di freddo, pioggia e neve in Umbria. Il peggio è passato e la primavera può iniziare. Il fine settimana sarà certamente uno delle ultime occasioni di questo 2026 per potersi godere la montagna umbra innevata per fare ciaspolate, passeggiata, ma anche sci da fondo e da discesa. Infatti, secondo i dati forniti da Umbria Meteo lungo l'appennino sopra i 1300 metri di altitudine ci sono stati accumuli superiori ai 50 centimetri che sono destinati a durare nel fine settimana anche se ci saranno temperature più alte. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Maltempo, torna il tempo bello: oltre 50 centimetri di neve sull'appennino

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