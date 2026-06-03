Paura per un incendio in appartamento | vigili del fuoco e soccorsi in forze sul posto
Un incendio si è sviluppato in un appartamento al piano terra di una palazzina in via a Merate. Le fiamme e il fumo si sono diffusi nell’abitazione nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 giugno. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e soccorsi del 118, che hanno operato all’interno dell’alloggio. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o danni.
Paura per l'incendio divampato in un appartamento di Merate. Fiamme e fumo si sono propagati nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 giugno, rendendo necessario l'intervento in forze di vigili de fuoco e soccorsi del 118 all'interno dell'alloggio situato al piano terra di una palazzina di via. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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