Paura per un incendio in appartamento | vigili del fuoco e soccorsi in forze sul posto

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato in un appartamento al piano terra di una palazzina in via a Merate. Le fiamme e il fumo si sono diffusi nell’abitazione nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 giugno. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e soccorsi del 118, che hanno operato all’interno dell’alloggio. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o danni.