Incendio in un appartamento di via Ventimiglia un ferito in ospedale | vigili del fuoco e polizia sul posto

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio in un appartamento di via Ventimiglia, all'incrocio con via De Curtis. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Una persona è rimasta ferita e trasportata in ospedale. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Non sono stati segnalati altri coinvolti o danni strutturali significativi. La polizia ha delimitato l’area per le indagini e i soccorsi.