Incendio in un appartamento di via Ventimiglia un ferito in ospedale | vigili del fuoco e polizia sul posto
Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio in un appartamento di via Ventimiglia, all'incrocio con via De Curtis. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Una persona è rimasta ferita e trasportata in ospedale. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Non sono stati segnalati altri coinvolti o danni strutturali significativi. La polizia ha delimitato l’area per le indagini e i soccorsi.
Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi all'interno di un appartamento situato in via Ventimiglia, all'incrocio con via De Curtis. All'interno dell'abitazione si trovava una sola persona che, rimasta ferita, è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale. Secondo le prime. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Piacenza24 - Incendio in un appartamento, i vigili del fuoco soccorrono un cane
Notizie e thread social correlati
Esplosione in un appartamento a Roma: “Un boato”. Vigili del fuoco sul postoNel quartiere Garbatella di Roma, nel tardo pomeriggio di domenica 5 aprile, si è verificata un’esplosione in un appartamento.
Incendio a Pontecagnano, due silos prendono fuoco: vigili Del Fuoco sul postoA Pontecagnano Faiano, in via Bellini, si è verificato un incendio che ha coinvolto due silos all’interno di un’area di una fabbrica dismessa.
Temi più discussi: Venezia, incendio in un appartamento nel Sestiere di Castello, due feriti lievi; Incendio in un appartamento a Matera: intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco; Incendio in un appartamento a Pontedera, fiamme domate dai Vigili del Fuoco; Incendio in un appartamento di Borno: le fiamme raggiungono il tetto.
A #Venezia, incendio in un appartamento nel Sestiere di Castello, due feriti lievi. Le fiamme si sono sviluppate al terzo e ultimo piano di un edificio in Calle Schiavona #IoSeguoTgr @TgrRai x.com
Venezia, incendio in un appartamento nel Sestiere di Castello, due feriti lieviLe fiamme si sono sviluppate poco dopo le 21 in un alloggio turistico della città storica, coinvolgendo anche il sottotetto dell'edificio, mentre il fumo si è propagato anche nel vano scala dello stab ... rainews.it
Paura a Misterbianco: incendio in un appartamento, soccorse due persone e una cagnolina La notizia: https://qds.it/misterbianco-appartamento-incendio-soccorse-due-persone-cagnolina/ facebook
Incendio nel sottotetto, paura e sfollati in Riva Sette Martiri: un uomo intossicato e uno con lievi ustioniVENEZIA - Incendio in un appartamento nel sottotetto, ieri sera (2 giugno) poco dopo le 21, in riva dei Sette Martiri, nell'edificio che residenze ad uso turistico nei pressi ... ilgazzettino.it
Un drone colpisce un palazzo in Romania, suscitando timori di un attacco russo su un paese della NATO reddit