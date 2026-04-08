Esplosione in un appartamento a Roma | Un boato Vigili del fuoco sul posto

Nel quartiere Garbatella di Roma, nel tardo pomeriggio di domenica 5 aprile, si è verificata un’esplosione in un appartamento. La deflagrazione ha causato un forte boato, attirando l’attenzione dei residenti e interrompendo la quiete della zona. Immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco, che si sono recati sul posto per i controlli e le operazioni di soccorso. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle cause dell’incidente.

Un’esplosione ha scosso il quartiere Garbatella, a Roma, nel tardo pomeriggio di domenica 5 aprile, interrompendo la quiete della zona e costringendo all’intervento immediato dei soccorsi. Intorno alle 19, i vigili del fuoco sono arrivati in via Ignazio Persico, dove era già in corso un incendio all’interno di un appartamento al secondo piano di una palazzina. Durante le operazioni di spegnimento, un forte boato ha allarmato residenti e passanti, aumentando la tensione tra gli abitanti dello stabile. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite da un elettrodomestico difettoso, probabilmente una lavastoviglie, che avrebbe poi provocato l’esplosione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Esplosione in un appartamento a Roma: “Un boato”. Vigili del fuoco sul posto Leggi anche: “Boato tremendo”. Esplosione in Italia, sul posto vigili del fuoco Leggi anche: Esplosione in un appartamento a Garbatella: vigili del fuoco e ambulanza sul posto, residenti evacuati Esplosione e morti in Svizzera: almeno 40 vittime a Capodanno a Crans Montana. Cosa è successo Temi più discussi: Video: Esplosione in un appartamento a Trieste, gli inquilini non erano in casa; Esplode un appartamento al quinto piano di un edificio; Esplosione in appartamento a Trieste; Esplosione in appartamento in via Baiamonti: una persona all'ospedale, morto un cane. Esplosione in un appartamento a Garbatella: vigili del fuoco e ambulanza sul posto, residenti evacuatiIl rogo sarebbe partito da un elettrodomestico difettoso. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e polizia. fanpage.it Esplosione in appartamento a Trieste, l'abitazione era vuotaSono terminate, dopo le 17, le operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco dello stabile a Trieste interessato in mattinata da un'esplosione in un appartamento. ansa.it Sul posto sono intervenute immediatamente una squadra dei Vigili del Fuoco e una squadra di Ireti - facebook.com facebook Allarme nella notte per i vigili del fuoco dell'Alta Pusteria. x.com