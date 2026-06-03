A Vicenza, un uomo di 31 anni è stato fermato dopo aver minacciato con una pistola un autista di autobus durante il servizio. Sul suo corpo è stata trovata anche un’uniforme militare sequestrata. L’uomo è stato sottoposto a fermo, mentre le forze dell’ordine stanno accertando i motivi del gesto. Nessun altro ferito è stato segnalato.

Un 31enne italiano è stato fermato per minaccia aggravata e possesso illecito di uniforme militare dopo aver puntato una pistola all’autista di un autobus. L’uomo, accompagnato da una giovane donna, è stato individuato e bloccato dalla Polizia in un bar di viale Europa, a Vicenza, grazie alle segnalazioni e alle immagini di videosorveglianza. La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di venerdì 29 maggio, intorno alle 15:30, a Vicenza. La centrale operativa ha ricevuto una chiamata di emergenza al 113 che segnalava la presenza di una persona armata di pistola a bordo di un autobus di linea. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paura per l'autista di un autobus a Vicenza, minacciato con la pistola da un passeggero: il provvedimento

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RIFIUTA DI PAGARE IL BIGLIETTO DEL BUS E PUNTA UNA PISTOLA CONTRO L'AUTISTA | 03/06/2026

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