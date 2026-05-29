Un autista è stato aggredito da un passeggero che, dopo essere stato rifiutato di salire a un’area non prevista, lo ha inseguito alla fermata successiva e lo ha colpito con calci e sputi. I sindacati hanno condannato l’accaduto, definendolo inaccettabile. L’incidente si è verificato su un autobus in un tratto urbano, dove il passeggero ha agito senza motivo apparente. Nessuno è rimasto ferito in modo grave.

Pretendeva di salire sull’autobus pur non essendo prevista quella fermata. Al diniego dell’autista, lo ha raggiunto alla fermata successiva, per poi sputargli addosso e prenderlo a calci. Ancora un episodio di violenza nei confronti di un autista Seta, umiliato e ferito mentre svolgeva il proprio servizio da un utente violento, che ora dovà essere identificato. L’aggressione si è verificata mercoledì pomeriggio alla stazione dei treni e, a seguito dell’accaduto, l’azienda ha subito espresso ferma condanna. "Fortunatamente non si sono registrate gravi conseguenze – affermano da Seta –, l’azienda manifesta solidarietà al proprio dipendente, che stava effettuando servizio sulla linea urbana 7. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Autista aggredito da un passeggero. Preso a calci e sputi sull’autobus. I sindacati: "Non è tollerabile"

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Angry Passenger Attacked a Bus Driver and Instantly Regretted It

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