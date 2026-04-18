Vicenza rapina choc in villa ex senatore Lega Filippi | lui minacciato con una pistola la famiglia sotto sequestro per un’ora

Nella serata di ieri, intorno alle 23, una villa nella zona di Arcugnano, in provincia di Vicenza, è stata teatro di una rapina armata ai danni di un ex senatore della Lega. Durante l'assalto, l’uomo è stato minacciato con una pistola, mentre la famiglia è stata tenuta sotto sequestro per circa un’ora. Il bottino ammonta a circa tre milioni di euro.

(Adnkronos) – E' di tre milioni di euro il bottino della rapina compiuta ieri sera verso le 23 nella villa dell'ex senatore della Lega Alberto Filippi, ad Arcugnano (Vicenza), la cui famiglia è stata tenuta sotto sequestro per circa un'ora. L'imprenditore vicentino è stato sorpreso alle spalle da quattro banditi armati e a volto coperto mentre rientrava a casa. Puntandogli una pistola in fronte l'hanno costretto ad aprire la porta della villa, dove all'interno c'erano la moglie con le due figlie piccole. Per circa un'ora l'intera famiglia di Filippi è stata sequestrata sotto la minaccia delle armi nella camera da letto al piano superiore della villa.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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