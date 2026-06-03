Un giovane di 22 anni è stato salvato dai vigili del fuoco dopo aver trascorso più di un’ora sui tetti del Museo dell’Opera del Duomo in piazza dei Miracoli. È stato riportato a terra ieri mattina senza riportare ferite. La presenza del ragazzo sui tetti ha causato momenti di allarme tra i passanti prima dell’intervento dei soccorritori. Nessuna altra persona è coinvolta nell’incidente.

È stato riportato a terra dai vigili del fuoco dopo più di un’ora trascorsa sui tetti del Museo dell’Opera del Duomo il giovane di 22 anni che ieri mattina ha tenuto con il fiato sospeso piazza dei Miracoli. L’episodio si è concluso senza conseguenze e il ragazzo è stato poi affidato al personale sanitario del 118. Il giovane avrebbe inizialmente manifestato l’intenzione di gettarsi nel vuoto. A intervenire per primi sono stati gli addetti alla vigilanza dell’Opera della Primaziale Pisana, allertati dalle persone presenti in piazza che avevano notato il ventiduenne camminare avanti e indietro sui tetti in evidente stato confusionale. L’allarme è scattato intorno alle 10. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Paura in piazza dei Miracoli. Giovane salvato sul tetto

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