Un giovane si è arrampicato sui tetti del Museo dell’Opera del Duomo in piazza dei Miracoli, a Pisa, minacciando di lanciarsi nel vuoto. L’episodio si è verificato intorno alle 11.30. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno cercato di convincere la persona a scendere. Non ci sono state conseguenze fisiche per il momento, e la situazione è sotto controllo.

Pisa, 2 giugno 2026 – Attimi di paura oggi alle 11.30 nella zona di p iazza dei Miracoli, dove un giovane è salito sui tetti del Museo dell’Opera del Duomo, a pochi passi dalla Torre di Pisa, minacciando di gettarsi nel vuoto. La scena si è consumata sotto gli occhi di centinaia di turisti presenti in una delle aree più frequentate della città, soprattutto durante la bella stagione. In pochi minuti l’allarme ha fatto scattare l’arrivo dei soccorsi: sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell’ordine e personale sanitario, mentre molte persone presenti hanno assistito con apprensione a quanto stava accadendo. Secondo quanto ricostruito, il giovane stava camminando sui tetti del Museo dell’Opera del Duomo e avrebbe millantato di volersi buttare giù. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Paura in piazza dei Miracoli: giovane minaccia di gettarsi dal tetto

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