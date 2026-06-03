Paura al centro commerciale | una bimba resta chiusa in un armadietto

Notizia in breve

Martedì 2 giugno, al centro commerciale Waltherpark di Bolzano, una bambina è rimasta bloccata all’interno di un armadietto. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e ha causato momenti di tensione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno aperto l’armadietto e liberato la bambina. Non sono stati riportati danni o ferite. La situazione si è risolta senza ulteriori complicazioni.