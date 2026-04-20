Roma paura al centro commerciale | banditi assaltano una gioielleria

Nella mattinata di lunedì 20 aprile, cinque persone con il volto coperto hanno assaltato una gioielleria all’interno di un centro commerciale nel centro di Roma. I banditi sono entrati nel negozio e hanno fatto irruzione con l’intento di rubare, senza fornire ulteriori dettagli sulla dinamica dell’episodio o sulle eventuali conseguenze. La polizia è intervenuta sul posto per avviare le indagini.

Nella mattinata di lunedì 20 aprile, una gioielleria di un noto centro commerciale a Roma è stata presa d'assalto da cinque banditi a volto coperto. Il gruppo - armato di coltelli, picconi e martelli - ha fatto irruzione nel negozio costringendo due dipendenti a rimanere per terra. Prelevato il bottino, la banda è riuscita a scappare prima dell'arrivo della vigilanza privata e delle forze dell'ordine utilizzando estintori e fumogeni. La loro fuga è tuttora in corso.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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