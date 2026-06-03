Una voragine si è aperta sulla strada nei pressi dei Cappuccini, causando il crollo di un'auto che è finita all’interno. L’asfalto, ora sbriciolato, presenta crepe profonde e zone fratturate, con alcune parti più grandi e altre più piccole. La strada appare completamente danneggiata, come se fosse stata distrutta da un forte impatto o da un cedimento improvviso. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e i vigili urbani.

Siena, 3 giugno 2026 – Impressionante. L’asfalto assomiglia ad un ’cracker’ rotto. Sbriciolato. Alcune porzioni più grandi, per carità, altre sono piccole. Come se fosse diventato all’improvviso un materiale estremamente fragile. Al punto che ieri, poco prima delle 13, una macchina posteggiata già da diverso tempo nel tratto di strada che ha ceduto, è finita all’interno della voragine. Immediato l’allarme dato alle forze dell’ordine per far intervenire i vigili del fuoco. Solo i pompieri, giunti con una squadra, potevano comprendere infatti se il cedimento del terreno era collegato a perdite di acqua che hanno corroso la parte sotto l’asfalto oppure c’è dell’altro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Paura ai Cappuccini: si apre una voragine, auto finisce dentro

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