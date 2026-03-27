Stamattina, in via Cappuccini tra piazza Indipendenza e via Pindemonte, una voragine si è aperta nell'asfalto, provocando il crollo di un'auto. Nessuna altra vettura è coinvolta e al momento non si segnalano feriti. La strada è stata immediatamente chiusa per consentire i lavori di messa in sicurezza.

L'episodio è avvenuto stamattina nel tratto tra piazza Indipendenza e via Pindemonte. Non si conoscono ancora i motivi del cedimento della strada, ma è l'ennesima voragine che si crea dopo le piogge Un'auto è finita stamattina in una voragine che si è aperta in via Cappuccini, tra piazza Indipendenza e via Pindemonte. Non si conoscono ancora i motivi per i quali l'asfalto sia sprofondato, ma è plausibile che a causare il cedimento del tappetino stradale siano state le piogge delle ultime ore abbattutesi sulla città. A febbraio scorso, in seguito non solo alle abbondanti precipitazioni, ma anche al passaggio del ciclone Harry, PalermoToday, aveva raccolto una decina di segnalazioni arrivate da più parti del capoluogo dove le vie si erano ridotte a una specie di formaggio svizzero. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Via Cappuccini, l'asfalto si apre: auto finisce dentro a un'enorme buca

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