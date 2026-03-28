Sabato 28 marzo, Bari è stata colpita da un maltempo intenso e persistente, con piogge continue che hanno causato vari disagi. Nella giornata si è aperta una voragine in via Fanelli, coinvolgendo un’auto. La forte pioggia ha provocato allagamenti e problemi alla viabilità in diverse zone della città. Nessuna informazione è ancora stata comunicata sulle eventuali conseguenze o interventi delle autorità.

Problemi per una vettura finita nella buca mentre transitava lungo la strada. Il mezzo è stato recuperato dal soccorso stradale Il maltempo che si è abbattuto nella giornata di sabato 28 marzo sulla città di Bari, con una pioggia praticamente incessante sin dalla mattina, ha provocato diversi disagi in città. Allagamenti delle strade, ma anche traffico dovuto alle problematiche condizioni di guida. In via Fanelli si è aperta una voragine al centro della strada. La buca si è formata nel tratto compreso tra viale Einaudi e via Palmieri. Un'auto è finita all'interno mentre transitava. Sul posto sono giunte pattuglie della Polizia Locale. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Maltempo senza sosta su Bari, forte pioggia in città: voragine si apre in via Fanelli, coinvolta un'auto

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