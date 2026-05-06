Gli industriali hanno espresso il loro sostegno al governo e al ministro incaricato, chiedendo deroghe al Patto di Stabilità per permettere maggiori spese in ambito energetico e di difesa. La richiesta si inserisce nel contesto delle negoziazioni con l’Unione Europea, con l’obiettivo di ottenere flessibilità sulle regole di bilancio. La posizione degli industriali si concentra sulla necessità di adeguare le normative alle esigenze attuali del settore produttivo.

Massimo sostegno degli industriali al governo Meloni e al ministro Giorgetti sul pressing nei confronti della Ue per un possibile sforamento del Patto di Stabilità attraverso le deroghe sulle spese per energia e difesa. Ne ha parlato ieri, nel corso del Salone del risparmio, a Milano, come riporta oggi Il Sole 24Ore, il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, che traccia le sue linee sul futuro, non roseo a causa delle guerre e del blocco del petrolio. Industriali col governo sulle deroghe al Patto. “Il Centro studi di Confindustria ha delineato tre scenari per quest’anno. Il che vuol dire incertezza”, ha detto Orsini. “Bisogna creare le condizioni per essere attrattivi e competitivi.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Gli industriali stanno col governo Meloni: “Servono deroghe al Patto di Stabilità su energia e difesa”

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