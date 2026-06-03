Il senatore del centrosinistra ha criticato la proposta di introdurre una tassa patrimoniale, definendola uno slogan. Ha invece sottolineato la necessità di ridurre le tasse per le persone con redditi più bassi. La leader del partito ha presentato la proposta come parte del suo programma, ma la sua alleata ha espresso riserve, evidenziando differenze di opinione all’interno dell’alleanza politica. La discussione si inserisce in un confronto più ampio sulle politiche fiscali del blocco.

Frizioni nel centrosinistra, con il senatore che respinge la proposta dell'alleata del Campo largo, affermando che "dare alla destra la patente di quelli che combattono le tasse" sarebbe un autogol per l'opposizione “Lapatrimonialeè uno sloganche funziona bene sui social, ma non funziona nella realtà. Se l’Italia aumenta le tasse ai ricchi, i ricchi ne se ne vanno e noi abbiamomeno gettito per sanità, scuola e sicurezza“. Con queste parole, pronunciate in un’intervista alQuotidiano Nazionale,Matteo Renzi, leader di Italia Viva, risponde alle recenti dichiarazioni della segretaria del PdElly Schlein. La scorsa settimana, infatti, la... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Patrimoniale, Renzi contro Schlein: ‘È uno slogan, servono meno tasse per i poveri’

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