Passeggiata notturna tra lucciole e rapaci | l' iniziativa del Fai a Borgolavezzaro

Da novaratoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una passeggiata notturna a Borgolavezzaro, i partecipanti hanno osservato lucciole che si muovevano tra gli alberi e rapaci che volavano nel cielo. L’iniziativa, organizzata dal Fai, ha coinvolto un gruppo di persone che hanno camminato lungo sentieri immersi nel buio, ascoltando i suoni degli animali notturni e ammirando il loro comportamento in ambiente naturale.

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Una passeggiata notturna alla scoperta delle lucciole e degli animali notturni, per accendere i riflettori sulla biodiversità e sulle minacce del cambiamento climatico. Sabato 6 giugno, alle 22, il parco della Ghina di Borgolavezzaro ospita l'evento "Lucciolata - La magia notturna", un'iniziativa. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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