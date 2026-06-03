Passeggiata notturna tra lucciole e rapaci | l' iniziativa del Fai a Borgolavezzaro

Durante una passeggiata notturna a Borgolavezzaro, i partecipanti hanno osservato lucciole che si muovevano tra gli alberi e rapaci che volavano nel cielo. L’iniziativa, organizzata dal Fai, ha coinvolto un gruppo di persone che hanno camminato lungo sentieri immersi nel buio, ascoltando i suoni degli animali notturni e ammirando il loro comportamento in ambiente naturale.

Una passeggiata notturna alla scoperta delle lucciole e degli animali notturni, per accendere i riflettori sulla biodiversità e sulle minacce del cambiamento climatico. Sabato 6 giugno, alle 22, il parco della Ghina di Borgolavezzaro ospita l'evento "Lucciolata - La magia notturna", un'iniziativa. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Montella, passeggiata tra biodiversità e memoria con il FAI di AvellinoNel Complesso del Monte, a Montella, si trovano specie vegetali rare e un patrimonio storico che si conserva nel tempo.

Passeggiata tra salute e cultura nel cuore di Chieti: domenica l’iniziativa promossa da EndasDomenica si svolgerà una passeggiata nel centro di Chieti, promossa da una associazione locale.

Temi più discussi: Azzate, passeggiata tra le lucciole nel bosco con falò e marshmallow; Torna a Recanati la passeggiata letteraria immersiva a tema Lucciole; A Oriolo dei Fichi torna la Lucciolata: passeggiata notturna, aperitivo e visita alla Torre; La delegazione Fai di Novara organizza la Lucciolata in collaborazione con Burchvif.

Dal 22 maggio al Parco delle Cave di Milano torna la Lusiroeula Linternina, tradizionale passeggiata notturna per osservare le lucciole danzare nella stagione degli amori. Date in programma e altre info ? x.com

Azzate, passeggiata tra le lucciole nel bosco con falò e marshmallowCinque serate speciali dedicate alle famiglie, ai bambini e a tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza all’aria aperta tra lucciole, musica e atmosfera. L’appuntamento è ogni sera alle 20.30 per ... varesenews.it

Lucca, una passeggiata notturna sulle Mura alla scoperta di lucciole e assioliL’appuntamento è martedì (26 maggio), alle 21, con ritrovo davanti alla Casa del Boia. L'evento è organizzato da Wwf Alta Toscana e Fermento ... luccaindiretta.it