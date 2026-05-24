Nel Complesso del Monte, a Montella, si trovano specie vegetali rare e un patrimonio storico che si conserva nel tempo. Il sito, gestito dal FAI di Avellino, si estende su un’area collinare e presenta elementi di biodiversità e testimonianze architettoniche antiche. La zona è accessibile ai visitatori e rappresenta un esempio di tutela del patrimonio naturale e culturale locale.

C'è un posto, in Irpinia, dove il tempo non ha fretta. Lo chiamano il Complesso del Monte, e domina Montella dall'alto, come fanno certe cose antiche che non chiedono il permesso per restare.Oggi, Giornata Mondiale della Biodiversità, qualcuno ha deciso di aprirlo. Non per un convegno, non per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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Montella, passeggiata tra biodiversità e memoria con il FAI di Avellino

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