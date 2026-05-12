La vecchia dell' aceto | passeggiata sulle tracce dell' avvelenatrice Giovanna Bonanno
Domenica 24 maggio, Tacus organizza una passeggiata dedicata alla figura di Giovanna Bonanno, nota come la “Vecchia dell’aceto”. Si tratta di un’anziana donna ritenuta una fattucchiera che, secondo le testimonianze, avrebbe usato un veleno silenzioso per causare morti misteriose nel XVIII secolo a Palermo. La visita guidata ripercorrerà i luoghi e le vicende legate a questa figura enigmatica, suscitando curiosità sulla sua storia e sui singoli episodi attribuiti a lei.
Un’anziana fattucchiera, un veleno silenzioso e letale e una scia di morti misteriose. Domenica 24 maggio Tacus propone una passeggiata raccontata dedicata a una delle figure più enigmatiche e affascinanti della Palermo settecentesca: Giovanna Bonanno, la temuta “Vecchia dell’aceto”, protagonista.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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