La vecchia dell' aceto | passeggiata sulle tracce dell' avvelenatrice Giovanna Bonanno

Domenica 24 maggio, Tacus organizza una passeggiata dedicata alla figura di Giovanna Bonanno, nota come la “Vecchia dell’aceto”. Si tratta di un’anziana donna ritenuta una fattucchiera che, secondo le testimonianze, avrebbe usato un veleno silenzioso per causare morti misteriose nel XVIII secolo a Palermo. La visita guidata ripercorrerà i luoghi e le vicende legate a questa figura enigmatica, suscitando curiosità sulla sua storia e sui singoli episodi attribuiti a lei.

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