Il percorso dedicato al Liberty si amplia, confermando il ruolo di Borgo San Lorenzo come uno dei centri principali di questo stile in Italia. La città ospita la Manifattura San Lorenzo, fondata nei primi anni del Novecento da Galileo Chini, e questa connessione storica contribuisce alla crescita dell’itinerario. Quanto accade nel borgo si inserisce in un processo di valorizzazione delle radici artistiche e industriali legate al movimento Liberty.

L’ Itinerario Liberty diventa più grande. Che Borgo San Lorenzo fosse una delle capitali del liberty italiano, per la presenza della Manifattura San Lorenzo fondata da Galileo Chini nei primi anni del Novecento, lo si sa da tempo. Ma ora è cresciuto l’interesse e così l’ Unione montana dei Comuni del Mugello ha deciso, per sviluppare una nuova pista di turismo culturale, di valorizzare la presenza dell’arte dei Chini a tutto tondo. Non fermandosi a Borgo San Lorenzo, ma estendendo l’Itinerario Liberty a tutto il Mugello, perché in gran parte dei paesi i Chini hanno lasciato il loro segno artistico. L’ufficio turismo dell’Unione dei Comuni ha commissionato un’accurata schedatura, che ancora continua, di ogni luogo e opera chiniana – dipinti, vetrate, ceramiche, decorazioni -, in tutti i centri del Mugello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sulle tracce di Galileo Chini. L’Itinerario Liberty cresce

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Sulle tracce di Galileo Chini. L’itinerario Liberty cresceL’Unione dei Comuni vuole estendere il percorso in tutto il Mugello. Così saranno valorizzati tesori che i paesi custodiscono da anni. msn.com