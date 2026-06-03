Un passeggero di 33 anni che aveva lasciato la nave da crociera per un'escursione da solo sull’isola di St. Kitts è stato trovato morto sul Monte Liamuiga. Dopo aver fatto perdere le sue tracce, le ricerche sono durate diversi giorni prima di individuare il suo corpo. La polizia locale ha confermato il ritrovamento senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso.

Scende dalla nave da crociera per un’escursione su un’isola caraibica e non fa più ritorno. E’ stato trovato morto sul Monte Liamuiga il passeggero trentatreenne Wang Zyuan, disperso da giorni sull’ isola di St. Kitts dopo essersi avventurato da solo a fare trekking lungo le pendici del vulcano. Le operazioni di soccorso si sono concluse lunedì 1° giugno con il recupero del corpo da parte dei team di ricerca, attivati subito dopo l’allarme lanciato dallo stesso giovane prima che si interrompessero i contatti. I dettagli della vicenda e i comunicati della Royal St. Christopher and Nevis Police Force (RSCNPF) sono stati ricostruiti da People. La ricostruzione della scomparsa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Passeggero di una nave da crociera scende a terra per un trekking in solitaria e si perde: trovato morto il 33enne Wang Zyuan a St. Kitts

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