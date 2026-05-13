Passeggero morto sulla nave da crociera a Bordeaux esclusi Norovirus e Hantavirus | 1700 persone in quarantena

Da virgilio.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un passeggero di una nave da crociera arrivata a Bordeaux è deceduto durante la navigazione. Le autorità hanno messo in quarantena circa 1700 persone a bordo, escludendo la presenza di Norovirus e Hantavirus tra le cause del decesso. Le indagini sono ancora in corso per stabilire le circostanze e le eventuali responsabilità legate all’accaduto. La nave rimane sotto osservazione mentre vengono monitorate le condizioni di salute dei passeggeri e dell’equipaggio.

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Un passeggero di una nave da crociera giunta a Bordeaux è morto a bordo: oltre 1700 persone messe in quarantena, si escludono Norovirus e Hantavirus.🔗 Leggi su Virgilio.it

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