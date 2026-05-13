Passeggero muore per sospetta gastroenterite su una nave da crociera 1.700 isolati
Una nave da crociera diretta a Bordeaux da Brest ha dovuto mettere in quarantena oltre 1.700 passeggeri dopo la morte di un uomo di 90 anni. Le autorità hanno sospettato una gastroenterite come causa del decesso. La situazione ha portato all’isolamento di tutti i viaggiatori e dell’equipaggio a bordo, in attesa di ulteriori verifiche sanitarie. La nave si trova attualmente sotto controllo mentre vengono condotte le analisi necessarie.
Oltre 1.700 persone sono state messe in quarantena su una nave da crociera arrivata a Bordeaux da Brest ieri sera, dopo la morte di un passeggero di 90 anni per un sospetto focolaio di gastroenterite. L'hanno annunciato le autorità sanitarie. Tra i 1.233 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, circa una cinquantina hanno manifestato sintomi. Sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. A bordo anche 514 membri dell'equipaggio. La nave dell'Ambassador Cruise Line, partita dalle Shetland il 6 maggio, ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di Bordeaux, da dove era previsto il ritorno in Spagna.🔗 Leggi su Feedpress.me
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