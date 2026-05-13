Passeggero muore per sospetta gastroenterite su una nave da crociera 1.700 isolati

Una nave da crociera diretta a Bordeaux da Brest ha dovuto mettere in quarantena oltre 1.700 passeggeri dopo la morte di un uomo di 90 anni. Le autorità hanno sospettato una gastroenterite come causa del decesso. La situazione ha portato all’isolamento di tutti i viaggiatori e dell’equipaggio a bordo, in attesa di ulteriori verifiche sanitarie. La nave si trova attualmente sotto controllo mentre vengono condotte le analisi necessarie.

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