Passaggio in scooter fatale dopo il lavoro la chef Maria Rosaria Fontana muore in un incidente

Una chef di 52 anni è morta in un incidente stradale poco dopo l’1 di notte, dopo aver terminato il turno di lavoro in un ristorante di Sorrento. La donna aveva accettato un passaggio in scooter da un collega di 20 anni. L’incidente si è verificato lungo una strada provinciale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma la donna è deceduta sul luogo dell’incidente. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica.

Maria Rosaria Fontana aveva terminato il turno di lavoro come chef presso il ristorante Capri Blu di Sorrento, quando poco dopo l'1 del mattino ha accettato il passaggio in scooter da un suo collega 20enne. All'altezza di via degli Aranci a Sorrento il mezzo a due ruote si è scontrato con un'auto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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