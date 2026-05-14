Incidente tra un' auto e uno scooter in via Pitrè 41enne muore dopo tre settimane in ospedale

Un incidente tra un'auto e uno scooter è avvenuto in via Pitrè, provocando la morte di un uomo di 41 anni dopo quasi tre settimane di ricovero ospedaliero. L'uomo aveva subito gravi traumi nel violento impatto, che lo aveva condotto in ospedale, dove ha lottato contro la morte fino alla fine. La dinamica dello scontro e le cause dell'incidente sono al momento oggetto di indagini.

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