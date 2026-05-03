Incidente in scooter a Santa Maria a Vico | Antonio Esposito muore a 26 anni grave l'amico

Un incidente stradale si è verificato ieri a Santa Maria a Vico, provocando la morte di un giovane di 26 anni, residente a San Felice a Cancello. L'incidente ha coinvolto uno scooter, con l’amico alla guida rimasto ferito e un ciclista che è stato colpito dallo scooter senza riuscire a evitare l’impatto. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e le operazioni di soccorso.

Un 26enne di San Felice a Cancello (Caserta) è morto in un incidente stradale a Santa Maria a Vico ieri, 2 maggio; feriti l'amico che era alla guida e un ciclista, colpito dallo scooter senza controllo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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