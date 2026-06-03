Tre tennisti italiani sono qualificati per la semifinale di un torneo a Parigi. Domani si gioca il derby tra Berrettini e Arnaldi, mentre Cobolli affronta Auger-Aliassime in un match decisivo per l’Italia. La competizione si sta svolgendo sul cemento della capitale francese, con gli atleti che cercano di avanzare nel torneo. Le sfide sono in programma nel corso della giornata e coinvolgono giocatori di diversa età e esperienza.

Chi vincerà il derby tra Berrettini e Arnaldi domani?. Come può Cobolli battere Auger-Aliassime per un'Italia in semifinale?. Quale segreto mentale ha permesso ad Arnaldi di rimontare il terzo set?. Perché il successo degli azzurri non dipende più solo da Sinner?.? In Breve Derby italiano tra Berrettini e Arnaldi previsto per i quarti di Roland Garros. Cobolli affronta il canadese Felix Auger-Aliassime per una possibile semifinale azzurra. Capitano Filippo Volandri sottolinea la gestione mentale e fisica dei giocatori. Arnaldi vince il quarto e quinto set dopo calo energetico nel terzo set. Tre tennisti italiani sono pronti a contendersi un posto in semifinale domani, dopo che i risultati ottenuti sul campo di Parigi hanno ribaltato le previsioni iniziali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parigi, tre azzurri verso la semifinale: l’orgoglio di Volandri

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