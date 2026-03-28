In vista della sfida tra Bosnia e Italia, si parla di tre giocatori bosniaci considerati particolarmente pericolosi. La partita, che rappresenta un momento cruciale per la nazionale italiana, segue un incidente diplomatico legato ai festeggiamenti di un calciatore azzurro dopo la vittoria ai rigori contro la Bosnia. La tensione tra le due squadre si fa sentire prima del match deciso.

Avvicinarsi alla partita decisiva per il calcio tricolore dopo l’ incidente diplomatico del festeggiamento di Dimarco per la vittoria ai rigori della Bosnia non è sicuramente il massimo. Doversi giocare l’accesso al primo mondiale dal lontano 2014 in un catino infernale è ancora meno ideale, considerato che l’undici di Barbarez è capace di giocarsela contro chiunque, specialmente tra le mura amiche. La Bosnia ha a disposizione un buon numero di giocatori solidi, alcuni dei quali conoscono molto bene la Serie A ma anche un centravanti molto esperto ed un giovane talentuoso che è già nel mirino di molte grandi d’Europa. Vediamo chi sono i giocatori da tenere d’occhio in vista della gara da dentro o fuori di martedì sera alle 20. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Verso Bosnia-Italia: la trappola tecnica per gli Azzurri: ecco i tre uomini più pericolosi

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