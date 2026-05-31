Lunedì a Parigi, tre tennisti italiani scenderanno in campo negli ottavi di finale del Roland Garros. Arnaldi, Berrettini e Cobolli giocheranno nel medesimo giorno. La partita più attesa è quella sul campo centrale alle 20.15, con Sabalenka contro Osaka.

Sarà grande Italia domani al Roland Garros. In tre dei quattro ottavi di singolare maschile ci sarà protagonista un giocatore italiano. Il primo sarà Flavio Cobolli, n.10 del tabellone e da molti considerato il favorito per la finale della parte alta. Entrerà in campo alle 11, primo match di giornata sul Philippe Chatrier, contro Zachary Svajda. Il romano ha vinto l'unico precedente, disputatosi sul cemento di Delray Beach nel 2024. In palio il quarto di finale contro chi la spunterà tra Felix Auger-Aliassime e Alejandro Tabilo, terzo match sullo Chatrier dalle 11, non prima delle 15.30. In campo, però, sognando i quarti di finale, ci saranno altri due nostri rappresentanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tre azzurri per sognare! Lunedì azzurro a Parigi: quando giocano Arnaldi, Berrettini e Cobolli

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