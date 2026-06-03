Parigi resta azzurra anche senza il numero uno | tre italiani nei quarti un' impresa mai vista Oggi per un altro derby

A Parigi, tre italiani sono ancora in corsa nei quarti di finale del Roland Garros, un risultato mai raggiunto prima. Oggi si svolgerà un altro derby tra i giocatori azzurri. Flavio Cobolli, uno dei protagonisti, ha dichiarato: «Vince chi sogna di più». La presenza di tre italiani in questa fase del torneo rappresenta una novità assoluta per il torneo francese.

«Vince chi sogna di più». È il mantra di Flavio Cobolli, che continua ad accompagnare la straordinaria avventura azzurra al Roland Garros. Lo Slam parigino, rimasto senza il numero uno del mondo Jannik Sinner e senza Novak Djokovic, cerca nuovi protagonisti e trova nell'Italia una delle sorprese più belle del torneo. Sono infatti tre gli azzurri approdati ai quarti di finale del tabellone maschile, un risultato senza precedenti in un torneo dello Slam: oltre a Cobolli ci sono Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, protagonisti di una storica cavalcata. Cobolli cerca l'impresa, derby tra i due Matteo La giornata decisiva si aprirà con il match di Cobolli contro il canadese Felix Auger-Aliassime, numero cinque del ranking mondiale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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