Matteo Arnaldi ha vinto in cinque set contro Frances Tiafoe, qualificandosi per i quarti di finale di Roland Garros. È il primo italiano a raggiungere questa fase del torneo con due altri connazionali ancora in gara. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-4, 3-6, 6-3, 4-6, 6-4. Ora, nel torneo, ci sarà il derby tra due italiani, con un confronto tra Berrettini e Arnaldi.

Matteo Arnaldi ha sconfitto lo statunitense Frances Tiafoe ed è il terzo tennista italiano a qualificarsi per i quarti di finale di Roland Garros. La vittoria è arrivata al quinto set con il risultato di 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4 dopo cinque ore e mezza di match. Arnaldi raggiunge dunque Flavio Cobolli e Matteo Berrettini al successivo turno del prestigioso torneo. E' la prima volta per tre italiani ai quarti di un torneo del Grande Slam. La partita di Arnaldi L'italiano Matteo Arnaldi, numero 104 del mondo, ha sbalordito lo statunitense Frances Tiafoe (22°) in cinque set con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-7 (5-7), 3-6, 7-6 (73), 6-4, raggiungendo così i quarti di finale del Roland Garros nelle prime ore di stamattina. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Arnaldi batte Tiafoe in 5 set: ora c'è il derby Berrettini. Per la prima volta tre italiani ai quarti a Parigi

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Roland Garros: Arnaldi fa l'impresa, batte Tiafoe in 5 set e si regala il derby con Berrettini

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Un match pazzesco con un #Arnaldi stratosferico che batte #Tiafoe dopo 5h.25' al termine di una partita tiratissima fino all'ultimo game. Ed ora si vola ai quarti del #RolandGarros #tennis @mattearnalds @federtennis x.com

Tiafoe sbaglia uno smash e concede ad Arnaldi un 3° Match Point (che trasforma) dopo la sua difesa incredibile reddit

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