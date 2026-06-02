A Parigi, tre italiani hanno raggiunto i quarti di finale, un risultato mai visto prima. Domani si giocherà un altro derby tra loro. Flavio Cobolli ha dichiarato che “vince chi sogna di più”, continuando a guidare l’ottima performance degli azzurri al Roland Garros. La competizione prosegue con i giocatori italiani pronti a sfidarsi ulteriormente.

«Vince chi sogna di più». È il mantra di Flavio Cobolli, che continua ad accompagnare la straordinaria avventura azzurra al Roland Garros. Lo Slam parigino, rimasto senza il numero uno del mondo Jannik Sinner e senza Novak Djokovic, cerca nuovi protagonisti e trova nell'Italia una delle sorprese più belle del torneo. Sono infatti tre gli azzurri approdati ai quarti di finale del tabellone maschile, un risultato senza precedenti in un torneo dello Slam: oltre a Cobolli ci sono Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, protagonisti di una storica cavalcata. Cobolli cerca l'impresa, derby tra i due Matteo La giornata decisiva si aprirà con il match di Cobolli contro il canadese Felix Auger-Aliassime, numero cinque del ranking mondiale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Parigi resta azzurra anche senza il numero uno: tre italiani nei quarti, un'impresa mai vista. Domani... per un altro derby

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