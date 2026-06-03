Parco Leonardo torna la festa del quartiere | tre giorni di musica sport e street food
Dal 5 al 7 giugno, il Parco del Perugino a Fiumicino ospiterà la festa del quartiere, un evento che durerà tre giorni. La manifestazione prevede musica dal vivo, attività sportive e punti di street food. L’area sarà allestita con stand e aree dedicate a diverse iniziative, attirando residenti e visitatori. La festa si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza e senza l’utilizzo di strutture temporanee invasive.
Fiumicino, 3 giugno 2026 – Dal 5 al 7 giugno il Parco del Perugino tornerà a essere il cuore pulsante dell’estate di Parco Leonardo con la settima edizione di “Parco in Festa”, la manifestazione organizzata dal Comitato di Quartiere Parco Leonardo con il patrocinio del Comune di Fiumicino e inserita nel cartellone estivo degli eventi promossi dal Comune. Tre giornate dedicate a musica, sport, intrattenimento e socialità trasformeranno il quartiere in un grande villaggio a cielo aperto, pensato per famiglie, giovani, bambini e associazioni del territorio. Parco in Festa 2026, il programma dal 5 al 7 giugno. Il pubblico potrà vivere numerose esperienze grazie alle diverse aree tematiche della manifestazione: area spettacolo, street food, spazi sportivi, attività per bambini, aree espositive e momenti di aggregazione dedicati a tutte le età. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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