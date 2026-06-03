Parco Leonardo torna la festa del quartiere | tre giorni di musica sport e street food

Notizia in breve

Dal 5 al 7 giugno, il Parco del Perugino a Fiumicino ospiterà la festa del quartiere, un evento che durerà tre giorni. La manifestazione prevede musica dal vivo, attività sportive e punti di street food. L’area sarà allestita con stand e aree dedicate a diverse iniziative, attirando residenti e visitatori. La festa si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza e senza l’utilizzo di strutture temporanee invasive.