Quartieri in Festa a Spinea | tre giorni di musica sport e street food

Dal 22 al 24 maggio 2026, a Spinea si terrà l’evento “Quartieri in Festa”, una manifestazione che si svolgerà in Piazza Fermi e coinvolgerà diverse attività come concerti, eventi sportivi, mercatini e street food. La kermesse durerà tre giorni e sarà rivolta a un pubblico di tutte le età, offrendo un programma ricco di iniziative dedicate alla comunità locale. L’evento è stato annunciato dagli organizzatori attraverso comunicati ufficiali e promozioni sui canali social.

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