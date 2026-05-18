Quartieri in Festa a Spinea | tre giorni di musica sport e street food
Dal 22 al 24 maggio 2026, a Spinea si terrà l’evento “Quartieri in Festa”, una manifestazione che si svolgerà in Piazza Fermi e coinvolgerà diverse attività come concerti, eventi sportivi, mercatini e street food. La kermesse durerà tre giorni e sarà rivolta a un pubblico di tutte le età, offrendo un programma ricco di iniziative dedicate alla comunità locale. L’evento è stato annunciato dagli organizzatori attraverso comunicati ufficiali e promozioni sui canali social.
Dal 22 al 24 maggio 2026 torna a Spinea “Quartieri in Festa”, l’evento che animerà Piazza Fermi con concerti, sport, mercatini, street food e iniziative per tutte le età.La manifestazione prenderà il via venerdì 22 maggio alle 18.00 con la presentazione ufficiale della festa. Dalle 19.00 apertura. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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