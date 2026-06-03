Parata militare da abolire? Ora anche Bonelli scarica la Salis

Dopo le dichiarazioni di un europarlamentare che ha chiesto di abolire la parata del 2 giugno, anche un altro leader politico si è dissociato. In particolare, Angelo Bonelli, figura di rilievo di un partito ecologista, ha espresso disaccordo con le affermazioni contro la tradizionale manifestazione militare. La polemica si è concentrata sulle parole di un’altra parlamentare, che aveva criticato la parata come simbolo da eliminare. Nessuna ulteriore dichiarazione è stata rilasciata.

Dopo la sparata di Ilaria Salis contro la parata del 2 giugno - è arrivata a dire che la parata militare andrebbe abolita - a prendere le distanze dall'europarlamentare è anche Angelo Bonell i, uno dei leader di Avs. "Non sono d'accordo sul cancellare la parata del 2 giugno - dice a Un Giorno da Pecora - ma penso che una riflessione sul fatto che il 2 giugno non possa essere una manifestazione muscolare e militare, questo sì invece. Nel momento difficile in cui si vive, bisogna porsi in modo diverso. Io trasformerei la parata, dando una rappresentazione di quella che oggi è l'Italia, mostrando chi manda avanti la sanità pubblica o i nostri cooperanti all'estero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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